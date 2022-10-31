تنفيذ أنشطة "اتحضر للأخضر" ومشروعات تراثية وسباق دراجات بالعريش.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهد مركز شباب السلام بمدينة العريش، انشطة تنفيذ أنشطة وفعاليات مبادرة "اتحضر للأخضر"، وتنفيذ مشروعات إنتاج حرفي وتراثي وسباق للدراجات، ضمن أنشطة تتسابق مراكز الشباب بشمال سيناء فى القيام بها خدمة للمجتمع .

وقال عادل عبدالرحمن مدير المركز، ان من بين الفعاليات الجارى تنفيذها مبادرة "اتحضر للأخضر"، بمجموعة أنشطة تقوم على توظيف الفن فى خدمة التعريف ونشر أهداف المبادرة، بينها دمج الفن التشكيلي والتعبير عن طريق الصلصال عن أهمية البيئة والحفاظ عليها والحفاظ علي الصحة العامة للوقاية من الأمراض الناتجة عن النفايات وقطع الأشجار والآثار المترتبة عليها.

وأضاف انه تم تنفيذ مشروع ورش عمل فنية وتراثية تهدف لتعليم النشء أبجديات وأساسيات الفنون التراثية، و تنمية وتعليم النشء التصنيع لاشكال منوعة من الجلود ونسيج الخيامية بمختلف انواعها، ويقوم بالتدريب متخصصين فى كل مجال.

وأشار إلى أنه فى إطار اهتمام المركز بتنظيم سباقات لجميع الفئات العمرية من الخامسة حتى الخمسين تحت شعار " الرياضة للجميع "، تم تنفيذ اللقاء التمهيدي الأول لبطولة سباق الدراجات " ميني ماراتون" على ارض ملعب مركز شباب السلام كمرحلة أولى ، من سلسلة الاهتمام بتنظيم بطولة دراجات.



انشطة تطوعيه



انشطة ركوب الدراجات



ركوب الدراجات



لقاء الشباب