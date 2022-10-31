تنفيذي الشرقية يُناقش الخطة الاستثمارية و يُشدد على إزالة الاعلانات المخالفة

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية بسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2022 / 2023 ، ورفع معدلات الأداء بها والاستفادة من المبالغ المرصودة، للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي ، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء محمد ابو شقة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية ،و سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد ، واللواء أسامة غريب مدير إدارة مرور الشرقية ، والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث تموين الشرقية والعقيد سامي اسماعيل مدير إدارة المرافق والمقدم شريف عمران رئيس قسم الإطفاء بإدارة الحماية المدينة ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

ومن جانبه استعرض محمد العزوني مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام ، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 / 2023 تبلغ 741 مليون و574 ألف جنيه وجاءت نسبة التنفيذ 22 %، في برامج " النقل والمواصلات، الكهرباء، تحسين البيئة، تدعيم الوحدات المحلية، الأمن والإطفاء والمرور " وذلك لتحسين مستوى جميع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية، بمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

في سياق متصل ، ناقش الاجتماع موقف الاعلانات وأشارت المهندسة عزة متولي مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام أنه خلال شهر سبتمبر الماضي تم إزالة 546 إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية ليصل اجمالي ما تم ترخيصه 11476 إعلان وذلك حفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

كما استعرض العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك موقف تنفيذ ملف أراضي أملاك الدولة ، وتمت الإشارة إلى أن المحافظة قطعت شوطاً كبيراً في إنجاز هذا الملف الهام حيث إنتهت من تحرير 11105 عقد وذلك لدخول المواطنين المتعديين تحت مظلة الدولة والقانون وحفاظاً على المال العام.

و شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة إستمرار تفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والإلتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة ، موجهاً مدير إدارة صندوق الخدمات بمتابعة تحصيل كل المستحقات بمنتهى الدقة وبأسرع وقت ممكن لتعظيم إيرادات المحافظة وإعداد تقرير للعرض لإتخاذ ما يلزم حيال المقصرين.