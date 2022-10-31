تنفيذى الشرقية يُشدد على التصدى لظاهرة حرق قش الأرز واستكمال مد خط الطرد

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي ، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء محمد ابو شقة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية وسعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد ، واللواء أسامة غريب مدير إدارة مرور الشرقية ، والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث تموين الشرقية والعقيد سامي اسماعيل مدير إدارة المرافق والمقدم شريف عمران رئيس قسم الإطفاء بإدارة الحماية المدينة ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بمواعيد الغلق المحددة لإعادة الإنضباط للشارع ولتحقيق الراحه للمواطنين قائلاً : سأقوم بنفسي بالمرور المفاجئ ليلاً للتأكد من تنفيذ التعليمات الصادرة في هذا الشأن وتطبيق القانون على المخالفين.

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على القرى والتوابع للوقوف علي مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وعقد لقاءات واجتماعات دورية مع رؤساء الوحدات المحلية القروية لتقييم الأداء والتعرف على كافة احتياجات أهالي القرى والعمل على توفيرها ، مع التشديد في إستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات وصيانه أعمدة الإنارة وتمهيد الطرق وتهيئتها أمام حركة السيارات والمارة..

وخلال الاجتماع أكد المحافظ على ضرورة الإستعداد الجيد لمواجهة فصل الشتاء وسقوط الأمطار والتواصل الدائم مع غرفة الأزمات بالديوان العام لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة لتتفيذ الخطط والسيناريوهات المعده لمواجهتها وإدارتها بشكل سليم.

كما تطرق الاجتماع إلى تأكيد محافظ الشرقية على رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع رئيسه الهيئه القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتذليل كافة المعوقات أمام استكمال توصيل مد خط طرد بمسافه 300 متر لمحطه صرف صحي خليل عزازي مع التزام الشركة المنفذه بالمواصفات الفنية والهندسية وذلك لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم للمواطنين.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات الزراعية والحماية المدنية وإدارة البيئة بالديوان العام ضرورة التصدي لظاهرة السحابه السوداء الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية وقش الأرز ، مشدداً على ضرورة تكثيف المرور اليومي على الأراضى الزراعية للتصدى لحرق قش الأرز وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.