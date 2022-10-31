تنظيم 21 جلسة من جلسات الدوار للتوعية بالقرى والنجوع في أسوان

أسوان- صلاح المسن

واصل فرع المجلس القومى للمرأة تنظيم برنامج جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

صرحت بذلك الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، مؤكدة علي أنه بمشاركة علماء الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية تم تنظيم 21 من جلسات الدوار التى إستهدفت توعية 1086 سيدة ورجل من أهالى قرى الكلح غرب والقنان وهلال بمركز إدفو ، وقرى سلوا بحرى وقبلى والشبيكة بمركز كوم أمبو ، بالإضافة إلى قرى أرمنا وعنيبة ومصمص بمركز نصر النوبة ، وأشارت في" بيان صحفي" إلى أن الجلسات تناولت القضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات ، بالإضافة إلى ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات التى تهدف إلى دعم محاور التمكين الإقتصادى والثقافى والإجتماعى للمرأة ولباقى أفراد الأسرة.