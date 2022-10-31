تموين بورسعيد يضبط سوبر ماركت بحوزته نصف طن أرز مدعم داخل مخزن

بورسعيد - محمد فرج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت حملة تموينية مكثفة على محتكرى الأرز لبيعه بأزيد من السعر الرسمى.

ومن جانبها أحكمت الرقابة التموينية بإدارة وسط بقيادة طلعت البساطى مدير الإدارة وتم تشكيل حملة تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية وأحمد العربى رئيس الرقابة وعادل عثمان من كبار مفتشى التموين وعضوية محمد سامى.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد محال السوبر ماركت بنطاق دائرة الحى يقوم بتخزين كميات كبيرة من الارز تقدر ب500 كجم - نصف طن" داخل أحد المخازن الغير معلن عنها بغرض حجبه عن المواطنين وبيعة بأزيد من السعر الرسمى والاستفادة من فارق السعر بغرض التربح دون وجه حق.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.