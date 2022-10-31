"تموين بورسعيد" يدفع بسيارات تجوب الميادين لبيع السلع الغذائية بأسعار تنافسية

بورسعيد ـ محمد فرج

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بورسعيد بالتنسيق مع الاتحاد التعاون بالدفع بسيارات تجوب الميادين العامة لبيع السلع الأساسية والاستراتيجية كالأرز والسكر والزيت والمكرونة بأسعار مخفضة.

ومن جانبه تفقد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد فروع الشركة العامة لتجارة الجملة ومخازن السلع الاستيراتجية التي تؤمن احتياجات المحافظة من السلع التموينية والسلع الحرة.

وقال ثابت أن جولته التفقدية جاءت للتأكد من توافر السلع التموينية من أرز وسكر وزيت بكميات وفيرة والسلع الاستيراتجية، وعدم وجود أي عجز وكذلك التأكد من تنوع السلع وسلامة تخزينها مؤكداً أن المخزون الاستراتيجي لكافة السلع التموينية كافٍ وآمن، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير كافة السلع.