تموين بورسعيد: ارتفاع حصيلة توريد الأرز الشعير بمضرب الشرق الأوسط لـ147 طنا

بورسعيد ـ محمد فرج

أكد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد، خلال تصريح خاص لليوم السابع، تواصل عمليات استلام الأرز الشعير من المزارعين الذى يتم توريده إلى مضرب الشرق الأوسط الوحيد الموجود فى المحافظة، والذى تم اعتماده والتعاقد مع هيئة السلع التموينية .

وأشار ثابت، إلى ارتفاع الكمية الموردة للمضرب إلى 147 طنا من خلال الجهود التى تبذل من قبل المديرية وبالتعاون مع كافة الجهات المختلفة المتمثلة فى مديرية الزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء والقبانى مسئول الوزن.

وتابع أن مساحة الأرز المزروعة خلال عام 2022 بلغت 34الف فدان فضلاً عن وجود مضرب يقع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد بالحوض السمكى على مساحة 3750 متر مربع ومساحته التخزينية 3100 طن .

وفى سياق متصل أكد أنه يتم تسليم الأرز الشعير لصالح هيئة السلع التموينية بالأسعار الآتية : الأرز رفيع الحبة بمبلغ 6500 جنيه للطن والأرز عريض الحبة بمبلغ 6750 جنيه للطن.

وأشار إلى أنه يصرف حافز نقل للمزارعين وموردى الأرز الشعير المحلى موسم حصاد عام 2022 100 جنيه للطن عن كل الكمية التى يتم توريدها.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد أن هناك ضوابط غاية الأهمية للتعامل مع محصول الأرز والتى تتضمن أن تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لاتقل عن 94% وبنسبة رطوبة لاتزيد عن 14% وان الأرز خاليا من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدينية والحبوب الغريبة.

ومن جهة أخرى أكد ناصر انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين الخاصة بثمن الأرز الشعير المورد المضرب بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية لمدة 48 ساعة فقط لتشجيع باقى المزراعين على التوريد.



إرتفاع حصيلة توريد الأرز الشعير بمضرب الشرق الأوسط ببورسعيد



جانب من لجان المتابعة بتموين بورسعيد داخل مضرب الشرق الأوسط



سيارات توريد الأرز الشعير بمضرب الشرق الأوسط ببورسعيد