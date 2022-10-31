تكليف أيمن الوكيل مسئولا لأمن مناطق آثار قنا الإسلامية والقبطية

قنا - صابر سعيد

أصدر الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قرارا بتكليف أيمن محمود الوكيل، مسؤولا لأمن مناطق آثار قنا الإسلامية والقبطية.

وبحسب قرار الأمين العام رقم 6265 الصادر في أكتوبر 2022 يكون الوكيل مسؤولا لأمن مناطق آثار قنا الإسلامية والقبطية والتي تضم " تفتيش آثار قوص وتفتيش اثار نقادة وتفتيش اثار نجع حمادي.

يذكر أن أيمن محمود على محمد الوكيل ولد في السابع من يوليو عام 1979 وحصل على ليسانس الدراسات الاسلامية والعربية جامعة الأزهر والتحق بالعمل بوزارة السياحة والآثار أخصائي أمن بتفتيش آثار نجع حمادي بالمجموعة المعمارية للأمير يوسف كمال، وتدرج في المناصب القيادية إلى أن تم تكليفه مديرا للمنظومة الأمنية بآثار قنا.

والوكيل من مواليد قرية الرحمانية قبلي التابعة لمركز ومدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا، وهو أول من يتقلد هذا المنصب من أبناء المحافظة.