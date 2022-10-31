تقديم الرعاية الطبية لـ 1126 حالة وصرف الدواء بالمجان فى قافلة طبية لجامعة طنطا

الغربيــــة عادل ضرة

نظمت جامعة طنطا اليوم ، قافلة تنموية شاملة إلى قرية شبرا قلوج بمركز زفتي محافظة الغربية، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومؤسسة حياة كريمة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

أكد الدكتور محمود ذكي أن جامعة طنطا تضع اولوية لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " من خلال تنفيذ خطتها الاستراتيجية الداعمة للمبادرة وذلك بالقرى الأكثر احتياجا بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، لتقديم خدمات متميزة صحيا وخدميا وتوعويا للمواطنين بتلك المناطق، مع الاستعانة بالكفاءات في مختلف التخصصات والمجالات، من خلال قوافل تنموية شاملة ومجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر البشرية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا لتحقيق التنمية والوصول لرؤية مصر2030.

أكد الدكتور محمود سليم حرص الجامعة على تأدية القوافل لمهامها على الوجه الأكمل من خلال تجهيزها بكافة الإمكانيات اللازمة، مضيفاً أن القافلة شهدت مشاركة كلية الطب بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالتعاون مع كلية التمريض التي قدمت محاضرات توعوية في التغذية والاسعافات الأولية في حالة الطوارئ ومشاركة كلية الصيدلة بتقديم الدواء بالمجان للحالات التي تم فحصها، كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 50 شجرة زيتون مثمرة لزراعتها بالقرية ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة "100 مليون شجرة".

افاد الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1126 حالة من خلال 12عيادة حيث تم فحص 53 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 115 في عيادة الاطفال، و 172 بالعظام، و 95 جلدية، 124باطنة، و 73 مسالك بولية، و 134 أنف وأذن، و 33 جراحة عامة، و 91 صدر، و 18 نفسية وعصبية، و 184 جراحة عيون، و 43 قلب وأوعية دموية، مضيفاً أنه تم تحويل 64 حالة بواقع حالة 4 مسالك بولية، و 4 عظام، و 4 صدر، و 1النفسية والعصبية و6 باطنة، و 2 جلدية، و 14 رمد، و 12 أنف وأذن، 4 مخ وأعصاب، و 1 قلب، 12جراحة.

شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 34 مواطن، وذلك بحضور الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.