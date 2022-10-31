تفاصيل مشروع تنفيذ شبكات قرية حميدة فراج وتوابعها بالفيوم.. صور

الفيوم رباب الجالي

قال المهندس محمد عبدالجليل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إن شركة اسبكترا للخدمات الهندسية وللمقاولات التخصصية عقدت اجتماع بدء انطلاق مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي بقرية حميدة عمار وتوابعها حيث تم استعراض الالتزامات التعاقدية للمقاول ومواعيد تقديمها وتنفيذها ووضع كافة التوصيات الخاصة بالتنفيذ على كافة المستويات بحضور، ممثلى الشركة القابضة ووحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIU، واستشارى تنفيذ المشروع "ستانتيك" اللجنة المجتمعية بقرية حميدة فراج.

وأكد المهندس محمد عبد الجليل، على أهمية الالتزام بما ورد بالأدلة التشغيلية للمشروع وأهمية اتباع الإجراءات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وضرورة التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذا المشروع ياتى فى إطار جهود الدولة لتحسين الأوضاع الصحية للمواطنين بالمحافظة من خلال توصيل الصرف الصحي لكافة القرى علاوة على المساهمة فى حماية البيئة عن طريق خفض تأثير تلوث مياه الصرف الصحي على جودة مياه بحيرة قارون.

مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي بقرية حميدة عمار وتوابعها يتضمن إنشاء محطتين رفع وشبكات انحدار باطوال 21 كم، وخطوط طرد باطوال 5 كم ويستهدف خدمة 6680 نسمة.