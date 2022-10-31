تفاصيل إحالة 10 طلاب لمجلس التأديب بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلن الدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية، إحالة 10 طلاب من الكلية الي مجلس التأديب الابتدائي الطلابي بالكلية لخروجهم عن الآداب العامة ومخالفتهم الأعراف الجامعية وعدم أتباعهم للسلوك المتبع داخل الحرم الجامعي.



وقال عميد الكلية فى تصريحات صحفية أن قرار إحالة الطلاب جاء نتيجة بشأن قيام هؤلاء الطلاب بتغيير ملابسهم في ساحة الكلية غير المخصصة لذلك وعلى مرأى ومسمع من المتواجدين بالكلية.



وأهاب عميد كلية التربية الرياضية بالإسكندرية، جميع الطلاب بالالتزام بتعليمات الكلية ان يتم تغيير الملابس داخل الملاعب الرياضية فقط قبل وبعد المحاضرات ، ويمنع نهائيا دخول المحاضرات النظرية بدون بدلة التدريب كاملة.