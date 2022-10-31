تفاصيل إحالة 10 طلاب لمجلس التأديب بجامعة الإسكندرية

أعلن الدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية، إحالة 10 طلاب من الكلية الي مجلس التأديب الابتدائي الطلابي بالكلية لخروجهم عن الآداب العامة ومخالفتهم الأعراف الجامعية وعدم أتباعهم للسلوك المتبع داخل الحرم الجامعي.
وقال عميد الكلية فى تصريحات صحفية أن قرار إحالة الطلاب جاء نتيجة بشأن قيام هؤلاء الطلاب بتغيير ملابسهم في ساحة الكلية غير المخصصة لذلك وعلى مرأى ومسمع من المتواجدين بالكلية.
وأهاب عميد كلية التربية الرياضية بالإسكندرية، جميع الطلاب بالالتزام بتعليمات الكلية ان يتم تغيير الملابس داخل الملاعب الرياضية فقط قبل وبعد المحاضرات ، ويمنع نهائيا دخول المحاضرات النظرية بدون بدلة التدريب كاملة.
تفاصيل إحالة 10 طلاب لمجلس التأديب بجامعة الإسكندريةالإثنين، 31 أكتوبر 2022 02:55 م
جامعة الإسكندرية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية، إحالة 10 طلاب من الكلية الي مجلس التأديب الابتدائي الطلابي بالكلية لخروجهم عن الآداب العامة ومخالفتهم الأعراف الجامعية وعدم أتباعهم للسلوك المتبع داخل الحرم الجامعي.
الموضوعات المتعلقة
جامعة الإسكندرية تعقد ندوة "التغيرات المناخية والتحول الأخضر"السبت، 29 أكتوبر 2022 11:29 م
1500 طالب بجامعة الإسكندرية فى ماراثون رياضى ضمن فعاليات ملتقى التغيرات المناخيةالجمعة، 28 أكتوبر 2022 11:43 ص
جامعة الإسكندرية تنظم قوافل شهرية لتعليم الحرف اليدوية ومحو الأمية.. فيديوالأربعاء، 26 أكتوبر 2022 02:19 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة