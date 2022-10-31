تعيين السيد فودة نائبا لرئيس جامعة بنها ومجدى الشحات عميدا لكلية التربية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، صدور قرارات جمهورية بتعيين الدكتور السيد عبدالحميد فودة، نائبًا لرئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتعيين الدكتور مجدي محمد الشحات، عميدًا لكلية التربية جامعة بنها.

وقدم الدكتور جمال سوسة، التهنئة للدكتور السيد فوده، والدكتور مجدى الشحات، متمنيًا لهما التوفيق والنجاح فى مهام منصبهما الجديد.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر للدكتور محمود مغربى عراقى المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على ما قدمه لقطاع خدمة المجتمع خلال الفترة الماضية.