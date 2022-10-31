تعليم الأقصر تطلق مبادرة "يوم مع الكتاب" بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالكرنك

الأقصر – أحمد مرعى

أطلقت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، مبادرة جديدة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالأقصر، وذلك بعنوان "يوم مع الكتاب"، وذلك في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بالأقصر على الارتقاء الثقافي والنمو الفكري لطلاب المحافظة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين المديرية ممثَلةً في الدكتور صبري خالد وكيل الوزارة، ومكتبة مصر العامة ممثَلةً في محمد حساني مدير عام المكتبة.

ويقول الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إنه تقوم المبادرة على تنسيق زيارات لطلاب وتلاميذ مدارس الأقصر لزيارة المكتبة لتعزيز علاقتهم بالكتاب وبالقراءة، والأمر لا يقتصر على المطالعة والقراءة فحسب، بل سيحضرون فعاليات داخل المكتبة كالندوات مثلاً، وستُعرَض لهم أفلام وثائقية عن الحضارة المصرية وغيرها من الأمور لتعزيز الهوية المصرية لديهم، حيث حضر توقيع الاتفاقية النائب محمد عطا الله عضو مجلس الشيوخ، وإيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة بوزارة التعليم، ولفيف من قيادات مديرية التربية والتعليم وقيادات مكتبة مصر العامة.

فيما نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بإشراف الإدارة العامة للشئون التنفيذية، أولى ندوات ومحاضرات تثقيفية توعوية عن التغيرات المناخية، وذلك بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم، ووزارة البيئية بمحمية الدبابية، وذلك فى مدرسة الضبعية الإعدادية بنين بإدارة القرنة التعليمية.

وأشرفت إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية بمديرية تعليم الأقصر، على تلك الندوات بالمدارس وذلك عقب تقديم دورات تدريبية مكثفة حول ظاهرة التغيرات المناخية لدعم القيادات والمعلمين فى مختلف الإدارات التعليمية بالأقصر والبياضية والزينية والطود وإسنا وأرمنت والقرنة، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاستعداد لإستضافة قمة المناخ رقم 27 خلال شهر نوفمبر المقبل، وتنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة تنمية الوعى بقضية التغيرات المناخية وفي إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم بتلك القضية.