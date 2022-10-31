تشييع جنازة مدرس توفى أثناء طابور الصباح في مدرسة بالشرقية.. صور

الشرقية فتحية الديب

شيع المئات من أهالي مشتول القاضي في محافظة الشرقية، اليوم الاثنين، جنازة مدرس توفى أثناء طابور الصباح في مدرسة مشتول الإعدادية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمي.

ونعت مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية، المدرس أشرف محمد سليم، معلم خبير اللغة الإنجليزية، الذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين، أثناء طابور الصباح بالمدرسة.

وأوضح بيان صادر عن مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية: أن مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية تنعى بمزيد من الحزن والأسى شهيد العلم والتعليم المرحوم الأستاذ أشرف محمد سليم، معلم خبير اللغة الإنجليزية، الذي وافته المنية اليوم الاثنين، أثناء طابور الصباح في مدرسة مشتول الإعدادية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية.

وأشار بيان مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية: إلى نعي محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الشرقية، ومحمد رمضان غريب، وكيل مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية، ومديرو عموم مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية ومديرو عموم ووكلاء الإدارات التعليمية وجميع العاملين في مديرية التربية والتعليم بالشرقية، بمزيد من الحزن والأسى، شهيد العلم والتعليم المرحوم الأستاذ أشرف محمد سليم، معلم خبير اللغة الإنجليزية، والذي وافته المنيه اليوم الاثنين، أثناء طابور الصباح في مدرسة مشتول الإعدادية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية.

واختتمت مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية، بيانها، بسؤال المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وينعم عليه بعفوه ورضوانه.