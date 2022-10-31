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تحذيرات ألمانية من تهديدات أجهزة استخباراتية روسية وصينية

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 12:42 م
تحذيرات ألمانية من تهديدات أجهزة استخباراتية روسية وصينية الجيش الألمانى
كتبت: هناء أبو العز

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حذرت مارتينا روزنبرج رئيسة المخابرات العسكرية بألمانيا، من تزايد نشاط أجهزة استخباراتية معادية داخل ألمانيا خصوصا الروسية والصينية منها.
 
وقالت روزنبرج في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن سيناريوهات التهديد بالنسبة للجيش الألماني  متنوعة مصدرها أنشطة أجهزة استخباراتية خارجية، تديرها حكومات تستخدم كل الوسائل المتوافرة لديها من أجل الوصول لمعلومات ولممارسة نفوذ وكذلك لمتابعة مصالح بلادها.
 
وأضافت روزنبرج إن الاستخبارات العسكرية تسجل كثيرا من الأشياء اللافتة للنظر وكذلك محاولات تجسس، حيث لوحظ مؤخرًا عمليات متكررة بطائرات بدون طيار فوق مواقع عسكرية  تابعة للجيش الألماني ومراكز تدريب للجنود الأوكرانيين دون استجلاء خلفيات ذلك.
 
وبحسب تقدير روزبرج، كانت هناك أنشطة لأجهزة استخباراتية أجنبية ضد الجيش الألماني قبل 24 فبراير الماضي، أي قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا، بـ "مستوى عال".
 
وأوضحت روزنبرج : هدف عملنا هو الكشف عن أي أنشطة تجسس، وخاصة من أجهزة استخباراتية روسية وصينية، في مرحلة مبكرة، والتصدي لها بشكل فعال بالتعاون مع السلطات الشريكة الوطنية والدولية.
 
 

المخابرات العسكرية

المانيا

اجهزة استخباراتية

انشطة تجسس

روسيا

الصين



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