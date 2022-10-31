بينها التأكد من سلامة الأسطح.. 11 إجراءً من تعليم القليوبية لانتظام الدراسة

وناقشت مدير تعليم القليوبية، خلال الاجتماع مجموعة من النقاط المهمة، منها التأكيد على ضرورة الانضباط في الإشراف اليومي في المدارس، ومراجعة الغياب للطلاب عن المدرسة، وتشديد المتابعة الميدانية المستمرة، بالإضافة إلى تشديد علي ضرورة التأكيد علي سلامة الأسطح بمناسبة بدء فصل الشتاء.

وتضمن الاجتماع، التأكيد علي إلغاء مراوح السقف في الفصول التعليمية إلا التي تم تركيبها عن طريق هيئة الأبنية والتأكد من سلامتها، بالإضافة إلى ضرورة عقد لقاءات دورية مع أولياء الأمور والمعلمين والطلاب، وعقد اجتماع شهري مع ذوي الاحتياجات الخاصة عاملين وطلاب لتذليل العقبات في ظل الامكانات المتاحة داخل المدارس.

كما وجهت، بتنظيم دورات تدريبية للمعلمين للتعرف على التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئية، وكذلك الاهتمام بالمساحات الخضراء والتشجير بالمدارس، والعناية بالنظافة أمام المدارس وعدم شغل الأسوار بالباعة الجائلين، واتخاذ الإجراءات حيال ذلك.

عقدت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعا بحضور سعيد ندا وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، ومديري الإدارات التعليمية، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.