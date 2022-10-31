بوجدانوف: مستعدون لمساعدة الدول الإفريقية بشأن الحبوب بقدر الإمكان

أ.ش.أ

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوجدانوف، أن بلاده مستعدة لمساعدة الدول الإفريقية بشأن توريد الحبوب إليها قدر الإمكان، وقال: إن شركاء موسكو يتفهمون تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب".

وقال بوجدانوف- في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاثنين، "أعتقد أن شركاء روسيا يفهمون كل شيء على أكمل وجه ولديهم معلومات كافية عن موضوع تعليقنا للمشاركة في صفة الحبوب"، مؤكدا أن بلاده ستساعد الدول الإفريقية بهذا الشأن بقدر الإمكان.

وأضاف: "نحن على اتصال مع قيادات العديد من الدول، ومثل هذه الاتصالات جارية وستستمر وسنقدم المساعدة قدر الإمكان".

وكانت روسيا قررت، في وقت سابق، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب ردا على الهجوم الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي.