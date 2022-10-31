بوتين يعزى الهند فى ضحايا انهيار جسر للمشاة

وقال بوتين -في رسالته التي نشرت على الموقع الرسمي للرئاسة الروسية "الكرملين"، وأوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية- "أرجو أن تتقبلوا تعازي القلبية في انهيار الجسر المأساوي في ولاية جوجارات"، مؤكدا دعمه وتعاطفه مع أسر وأصدقاء الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

ولقي أكثر من 140 شخصا حتفهم عقب انهيار جسر معلق للمشاة في ولاية جوجارات غرب الهند، بينما بدأت سلطات البلاد بإجراء "تحقيق كامل" في انهيار الجسر الذي يعود تاريخه إلى الاستعمار البريطاني في القرن ال 19.

وكان الجسر المعلق -الذي يبلغ طوله 230 مترا- قد بني فوق نهر ماتشو، وهو أحدى الوجهات السياحية الشهيرة الذي شيد منذ أكثر من 100 عام وكان مغلقا لإجراء أعمال إصلاح به الا أنه افتتح الأسبوع الماضي للجمهور.