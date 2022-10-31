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بوتين: أوكرانيا تهدد السفن الروسية والمدنية

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 10:30 م
بوتين: أوكرانيا تهدد السفن الروسية والمدنية بوتين
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن  أوكرانيا تهدد السفن الروسية والمدنية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف فلاديمير بوتين: لم ننه مشاركتنا في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ولكننا علقنا العمل به .

وفى وقت سابق حذرت بريطانيا الاثنين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من العواقب الوخيمة إن استخدمت موسكو الأسلحة النووية في أوكرانيا، قائلة إن هذه الخطوة ستغير طبيعة الأزمة.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي للمشرعين "لا تتحدث أي دولة أخرى عن استخدام الأسلحة النووية. لا تهدد أي دولة روسيا أو الرئيس بوتين".

وأضاف: "ينبغي أن يُفهم أن أي استخدام، في المطلق، للأسلحة النووية سيغير من طبيعة الأزمة بالنسبة للمملكة المتحدة وحلفائها. وستكون ثمة عواقب وخيمة على روسيا".

 

 


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