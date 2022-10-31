بنك الإمارات دبي الوطني- مصر يطلق حملة جديدة لتشجيع العملاء علي الاستثمار

تقرير خاص

• سيحصل العملاء الجدد المشاركين في الحملة على كاش باك فوري يصل إلى 50 ألف جنيه مصري

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني- مصرعن إطلاق حملة جديدة للكاش باك الفوري يصل إلى 50 ألف جنيه مصري، وذلك عند التقديم على شهادة اِدخار بحد أدنى مليون جنيه مصرى. وذلك اِستناداً على القيم المحددة على النحو التالي:

• من 1 مليون جنيه مصري إلى 3 مليون سيحصل العميل على 10 آلاف جنيه مصري كاش باك فوري.

• من 3 مليون جنيه مصري إلى 5 مليون جنيه مصري سيحصل العميل على 25 ألف جنيه مصري كاش باك فوري.

• من 5 مليون جنيه مصري وأكثر سيحصل العميل على 50 ألف جنيه مصري كاش باك فوري.

كما سيحصل العملاء الذين لديهم زيادة في أرصدة حساباتهم بحد أدنى مليون جنيه على كاش باك فوري يعادل 10 آلاف جنيه، على أن يتم هذا الإيداع في الحساب الجاري أوالحساب الجاري ذو عائد أو حساب التوفير بالجنيه المصري فقط وأن تتم عملية الإيداع خلال فترة الحملة، والتي بدأت من يوم 31 أغسطس 2022 وتستمر لفترة محدودة، حيث سيقوم البنك بتجنيب قيمة الإيداع ( مليون جنيهاً مصرياً) لمدة 4 أشهر متتالية من تاريخ الحصول على الكاش باك. كما يحق للبنك خصم مبلغ الكاش باك من الحساب بنهاية الحملة في حالة عدم توفر المبلغ الذي أهل العميل للمشاركة في الحملة.

في حالة رغبة العميل إيداع الحد الأدنى في الحساب الجاري أو الحساب الجاري ذو عائد أو حساب التوفير، سوف يحصل على قيمة الكاش باك بمبلغ 10 آلاف جنيه مرة واحدة فقط، علماً بأنهم لن يكونوا مؤهلين للحصول على الكاش باك مرتين، كما يستطيع العميل الإيداع وتقسيم المبلغ في ثلاث حسابات ( الحساب الجاري والحساب الجاري ذو عائد و حساب التوفير) علي أن يكون مجموع قيمة الإيداع فى الثلاث حسابات لا يقل عن مليون جنيه مصري.

وقال محمد برو، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر: "إننا حريصون على طرح تلك الحملة لتشجيع العملاء الحاليين والجدد على تعظيم الاستفادة من مدخراتهم. ولقد حرصنا على إتاحة خدمات الاسترداد النقدي والفوري للمودعين الجدد والعملاء القدامى والجدد الذين يملكون حسابات جارية أو حسابات توفير. ونرى أن تلك الحملة ستزيد عدد المستفيدين من خدمة الاسترداد الفوري للأموال وتعزز من عمليات الشراء باستخدام بطاقات الائتمان وبطاقات الحسابات الجارية وهو ما يتماشى مع سياسات الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي وزيادة الاعتماد على البنك في كافة المعاملات اليومية."

جدير بالذكر أن بنك الإمارات دبي الوطني- مصر كان قد أطلق خلال السنوات الماضية حملات للقروض الميسرة لتشجيع العملاء الجدد والحاليين على استثمار مدخراتهم مع البنك

بنك الإمارات دبي الوطني-مصر

بنك الإمارات دبي الوطني-مصر هو شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة الإمارات دبي الوطني، وهي مجموعة مصرفية رائدة في الشرق الأوسط ومساهم رئيسي في الصناعة المصرفية على المستوى الدولي والعالمي. يعتبر بنك الإمارات دبي الوطني-مصر واحدا من أكبر البنوك العاملة في مصر، كما يعد البنك رائداً في مجال تقديم الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة، تدعمه شبكة كبيرة من الفروع تصل الى 68 فرعاً منتشراً بكافة المحافظات، ويمتلك البنك حوالي 322 ماكينة صرف آلي تغطى مختلف أنحاء البلاد.

ويعتبر بنك الإمارات دبي الوطني-مصر اللاعب الرئيسي في مجال تمويل المشروعات الكبرى الخاصة بالبنية التحتية للدولة، ومبادرات التطوير والإنماء فيها، وهو ما أهله الى حصد العديد من الجوائز، كان في مقدمتها ثلاث من الجوائز الكبرى الممنوحة من أكبر مؤسسة مصرفية في قارة أفريقيا وهي "ذا بانكر أفريقيا". كما حصد البنك جائزة أفضل بنك يقدم خدمات مصرفية إلكترونية في مصر لعام 2017، أفضل تطبيق مصرفي للمحمول في مصر لعام 2018 وأفضل بنك رقمي في مصر لعام 2019 الممنوحة من مجلة "إنترناشيونال فاينانس". كما فاز بنك الإمارات دبي الوطني-مصر بجائزة أفضل بنك في إدارة التدفقات النقدية لعام 2018 من مؤسسة اجيان بانكر، وجائزتي البنك الأكثر ابتكاراً لعام 2020 في قطاع التمويل التجاري وقطاع التدفقات النقدية وجائزة البنك الأسرع نمواً في قطاع الشركات في مصر لعام 2021 من قِبل مجلة "إنترناشيونال فاينانس"، وجائزة أفضل بنك رقمي لعام 2020-2021 من اتحاد المصارف العربية.