بعد الهجوم على زوج بيلوسي.. ترامب: سان فرانسيسكو وشيكاغو أسوأ من أفغانستان

كتبت نهال أبو السعود

وصف الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب الهجوم على زوج رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في ‏منزلهما في سان فرانسيسكو بأنه "شيء فظيع" بينما انتقد الجريمة في المدن والولايات التي يقودها ‏الديمقراطيون وقارنها بالوضع في أفغانستان.‏

قال ترامب في مقابلة مع أمريكانو ميديا الاسبانية: "ما حدث مع بول بيلوسي ، هذا شيء فظيع ، مع كل ‏منهم شيء فظيع انظر إلى ما حدث لسان فرانسيسكو بشكل عام. انظر إلى ما يحدث في شيكاغو. أسوأ ‏بكثير من أفغانستان ".‏

وتابع: "علينا أن نعيد للشرطة كرامتهم واحترامهم. يمكنهم حل المشكلة. لكن إذا قال ضابط شرطة اليوم ‏شيئًا ما خارج عن الخط قليلاً ، فهذا يشبه نهاية حياته ، ونهاية معاشه التقاعدي ، ونهاية عائلته لا ‏يمكننا فعل ذلك. علينا أن نعيد للشرطة سلطتها وسلطتها واحترامها. لأن هذا البلد خارج عن السيطرة ".‏

وقالت الشرطة إن بول بيلوسي (82 عاما) تعرض للهجوم في وقت مبكر من صباح الجمعة في منزله من ‏قبل متطفل. وصلت السلطات إلى المنزل ووجدت الرجلين يتصارعان على مطرقة ثم سيطر المشتبه به ‏على المطرقة واستخدمها لمهاجمة بول بيلوسي.‏

خضع بول بيلوسي لعملية جراحية لكسر في الجمجمة ومن المتوقع أن يتعافى قبل وقوع الاعتداء ، واجه ‏الرجل بول بيلوسي وصرخ: أين نانسي؟ أين نانسي؟ بحسب مصدر مطلع على الهجوم. ‏

ربط بايدن والديمقراطيون الآخرون خطاب المهاجم والهجوم المباشر بمزاعم الجمهوريين الكاذبة بأن ‏انتخابات 2020 سُرقت ، وهو أمر لا يزال ترامب يروج له بانتظام في التجمعات وعلى وسائل التواصل ‏الاجتماعي.‏

كان بين ترامب ورئيس مجلس النواب علاقة مضطربة تعود إلى عهد ترامب في البيت الأبيض حاول ‏الاثنان لفترة وجيزة العمل معًا من أجل صفقة بنية تحتية ومسائل تشريعية أخرى ، لكن العلاقة سرعان ‏ما توترت ، خاصة بعد محاكمة ترامب الأولى.‏

‏. وسخر ترامب مرارًا من رئيس مجلس النواب ووصفها بأنها "نانسي المجنونة". وبدورها اعتبرت ترامب ‏في كثير من الأحيان غير لائق لتولي المنصب ، ولفتت الانتباه مؤخرًا لقولها إنها كانت ستطرده لو حاول ‏ترامب القدوم إلى الكابيتول خلال أعمال الشغب هناك في 6 يناير 2021.‏