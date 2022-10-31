بعد الهجوم على زوج بيلوسي.. ترامب: سان فرانسيسكو وشيكاغو أسوأ من أفغانستان

وصف الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب الهجوم على زوج رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في منزلهما في سان فرانسيسكو بأنه "شيء فظيع" بينما انتقد الجريمة في المدن والولايات التي يقودها الديمقراطيون وقارنها بالوضع في أفغانستان.
قال ترامب في مقابلة مع أمريكانو ميديا الاسبانية: "ما حدث مع بول بيلوسي ، هذا شيء فظيع ، مع كل منهم شيء فظيع انظر إلى ما حدث لسان فرانسيسكو بشكل عام. انظر إلى ما يحدث في شيكاغو. أسوأ بكثير من أفغانستان ".
وتابع: "علينا أن نعيد للشرطة كرامتهم واحترامهم. يمكنهم حل المشكلة. لكن إذا قال ضابط شرطة اليوم شيئًا ما خارج عن الخط قليلاً ، فهذا يشبه نهاية حياته ، ونهاية معاشه التقاعدي ، ونهاية عائلته لا يمكننا فعل ذلك. علينا أن نعيد للشرطة سلطتها وسلطتها واحترامها. لأن هذا البلد خارج عن السيطرة ".
وقالت الشرطة إن بول بيلوسي (82 عاما) تعرض للهجوم في وقت مبكر من صباح الجمعة في منزله من قبل متطفل. وصلت السلطات إلى المنزل ووجدت الرجلين يتصارعان على مطرقة ثم سيطر المشتبه به على المطرقة واستخدمها لمهاجمة بول بيلوسي.
خضع بول بيلوسي لعملية جراحية لكسر في الجمجمة ومن المتوقع أن يتعافى قبل وقوع الاعتداء ، واجه الرجل بول بيلوسي وصرخ: أين نانسي؟ أين نانسي؟ بحسب مصدر مطلع على الهجوم.
ربط بايدن والديمقراطيون الآخرون خطاب المهاجم والهجوم المباشر بمزاعم الجمهوريين الكاذبة بأن انتخابات 2020 سُرقت ، وهو أمر لا يزال ترامب يروج له بانتظام في التجمعات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
كان بين ترامب ورئيس مجلس النواب علاقة مضطربة تعود إلى عهد ترامب في البيت الأبيض حاول الاثنان لفترة وجيزة العمل معًا من أجل صفقة بنية تحتية ومسائل تشريعية أخرى ، لكن العلاقة سرعان ما توترت ، خاصة بعد محاكمة ترامب الأولى.
. وسخر ترامب مرارًا من رئيس مجلس النواب ووصفها بأنها "نانسي المجنونة". وبدورها اعتبرت ترامب في كثير من الأحيان غير لائق لتولي المنصب ، ولفتت الانتباه مؤخرًا لقولها إنها كانت ستطرده لو حاول ترامب القدوم إلى الكابيتول خلال أعمال الشغب هناك في 6 يناير 2021.
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