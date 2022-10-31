بري يدعو لجلسة عامة بعد غد لتلاوة رسالة عون حول تشكيل الحكومة والرئاسة اللبنانية

ودعا عون في رسالته العاجلة أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري ومجلس النواب إلى الإسراع بصورة عاجلة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية او تشكيل حكومة برئاسة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي خلال ساعات قبل انتهاء ولايته الرئاسية منتصف ليل اليوم الاثنين، مشددا على دور مجلس النواب في إنقاذ الوطن في هذا التوقيت مما يهدده من الفراغ والرهانات الخطيرة عليه مؤكدا ان هناك حاجه ماسة لاتخاذ هذه الاجراءات فورا دون اي ابطاء، فس ظل الظروف الخطيرة.

وأكد عون - في رسالته التي جاءت قبل ساعات من مغادرته قصر الرئاسة – امتناع رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي عن تأليف حكومة وتأكيد حالة تصريف الأعمال بالمعنى الضيّق للحكومة التي يرأسها حاليا والتي اعتبرت مستقيلة، في حين ان لبنان على مشارف خلّو سدّة الرئاسة بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية اليوم، مما يعني فراغ الموقع الأوّل في الدولة ويفرغ السلطة الإجرائية من القائم بها، اي مجلس الوزراء عملاً وذلك ضوء الاستحقاقات الداهمة على جميع الصعد الوطنية والتي لا تحتمل اي فراغا بالنظر الى تداعياتها الخطيرة على الشعب والكيان والميثاق.

وبالتزامن مع الرسالة، وقع عون مرسوما بقبول استقالة حكومة ميقاتي وهو ما اعتبره الأخير مرسوما لا قيمة دستورية له.