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بدء فعاليات افتتاح الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بحضور الرئيس السيسي

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 10:13 ص
بدء فعاليات افتتاح الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بحضور الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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بدأت منذ قليل، فعاليات افتتاح مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتطورة فى المقطم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأت فعاليات الافتتاح بتلاوة آيات من القران الكريم.

مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة يعد إنجازا تاريخيا ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، بما تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة فى مجالات التأمين المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة

الشبكة الوطنية للطوارئ

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