بدءا من الغد.. تعديل مواعيد فتح مكتبة الإسكندرية للجمهور.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مكتبة الإسكندرية، تعديل مواعيد فتح المكتبة للجمهور اعتباراً من يوم غدا الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2022، حيث ستفتح قاعة الاطلاع الرئيسية من الأحد إلى الخميس، من الساعة 10.00 صباحاً حتى 7.00 مساءً، ويوم السبت من الساعة 10.00 صباحاً حتى 2.00 ظهراً.

أما الزيارات والمتاحف والقبة السماوية فستكون مفتوحة للجمهور من الأحد إلى الخميس الساعة 9.30 صباحاً إلى 5.00 مساءً، ويوم السبت من 10.00 صباحاً إلى 2.00 ظهراً.

وتفتح مكتبة الطفل ومكتبة النشء ومكتبة طه حسين من الأحد إلى الخميس من الساعة 9.30 صباحاً إلى 4.00 عصراً، ويوم السبت من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً (فيما عدا مكتبة طه حسين).

وتضم مكتبة الإسكندرية ،المكتبة الرئيسية (القادرة على استيعاب ملايين الكتب) والمكتبات التابعة لها، وهي: المكتبة الفرنكوفونية ومكتبة الإيداع ومكتبة الخرائط.

كما تضم المكتبة 6 مكتبات متخصصة وهى، مكتبة الفنون والوسائط المتعددة والمواد السمعية والبصرية، مكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر، مكتبة الطفل، مكتبة النشء، قسم التبادل والأرشيف، مكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة، نسخة محاكية لأرشيف الإنترنت.

وتضم المكتبة أيضا 4 متاحف وهى، متحف الآثار، متحف المخطوطات، متحف السادات، متحف تاريخ العلوم، القبة سماوية، قاعة استكشاف لتعريف الأطفال بالعلوم.

قاعة البانوراما الحضارية، وهى عرض تفاعلى قام بإعداده مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى، ويقدم من خلال تسع شاشات رقمية هى الأولى من نوعها فى العالم. حصلت "البانوراما الحضارية" على براءة الاختراع، كما نالت العديد من الجوائز. وهى تتيح عرض طبقات متعددة من البيانات؛ حيث يقوم مقدم العرض بالنقر على عنصر معين للذهاب إلى مستوى جديد من التفصيل. إنه عرض جذاب ومفيد؛ حيث يستعرض التراث المصرى منذ 5000 عام حتى يومنا هذا، بالاعتماد على الوسائط المتعددة. كما يلقى الضوء على التراث المصرى القديم والتراث القبطى والإسلامى ويعرض نماذج لكلٍّ منها.

وتضم المكتبة 12 مركزًا للبحث الأكاديمى، مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، مركز دراسات الخطوط، مركز الدراسات والبرامج الخاصة، المعهد الدولى للدراسات المعلوماتية، مركز المخطوطات، مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى ومقره القاهرة، مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الأفريقية، مركز دراسات الحضارة الإسلامية، مركز الدراسات القبطية، مركز الدراسات الاستراتيجية، برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعى، مركز الفنون.