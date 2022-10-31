بتكلفة 10 ملايين جنيه.. محافظ قنا يفتتح كورنيش مدينة نقادة الجديد.. صور

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، كورنيش النيل الجديد بمدينة نقادة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس ياسر سيف النصر مفتش حماية النيل بقنا، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس صالح محمد، مدير عام مدرية الطرق والنقل، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، والدكتور ابراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى، وياسر حمادى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة.

وقال محافظ قنا، إنه تم تطوير كورنيش النيل بمدينة نقادة بطول 210 أمتار، وعرض 10.5 متر، وتم تنفيذه على مرحلتين، المرحلة الأولى بطول 65 متر، والمرحلة الثانية بطول 145 متر بتكلفة إجمالي10ملايين جنيه، بتمويل من برنامج التنمى.

وأضاف الداودى، أن أعمال التطوير شملت إنشاء ممشى بطول الكورنيش، وعرض 4 أمتار، وكذلك عمل دهان واجهات للمبانى المطلة على الكورنيش وتنفيذ أعمال تشجير لإضفاء الشكل الحضارى على مدينة نقادة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتى فى إطار سعى المحافظة نحو تحقيق التطوير الشامل وإضفاء الشكل الحضارى على شاطئ النيل بمدينة نقادة وتوفير متنفس حضارى ومقاصد ومزارات ترفيهية جديدة لأهالى المدينة للتنزه بها فى الأعياد والمناسبات العامة، كما يُعتبر واجهة حضارية تضمن الحفاظ على مجرى نهر النيل وحمايته من النحر والتآكل،

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، نحو التوسع فى إنشاء المناطق الترفيهية التى تخدم أكبر شريحة من المواطنين.