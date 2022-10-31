انفوجراف.. ماذا حدث لأسعار البترول خلال أسبوع؟

كتبت- مروة الغول

نشرت منظمة الأقطارالعربيةالمصدرةللبترول، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية، فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية،حيث ارتفعت أسعار النفط الخام الآجلة للأسبوع الثاني على التوالي، متجهة نحو تسجيل أول مكاسب شهرية لها منذ مايو 2022.

وتلقت أسعار النفط دعماً من تنامي الآمال بشأن نمو الطلب، في ظل ارتفاع صادرات النفط الخام الأمريكية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، واستقرار معدلات تشغيل مصافي تكرير النفط الأمريكية عند أعلى مستوى مسجل لها في مثل هذا الوقت منذ عام 2018.

انخفاض مخزونات الغازولين الأمريكية بشكل أكبر من المتوقع، مع ارتفاع الطلب المحلي للأسبوع الثاني على التوالي.

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في نحو أربعة أسابيع، مما جعل النفط الخام أقل تكلفة بالعملات الأخرى.

البيانات الاقتصادية الإيجابية من الولايات المتحدة الأمريكية – أكبر اقتصاد عالمي، ومن ألمانيا - أكبر اقتصاد في أوروبا، على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم.

وانخفاض عدد حفارات النفط العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية، متراجعاً عن أعلى مستوى له منذ مارس 2020، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج المستقبلي.

وتأثرت أسعار النفط سلباً بكل من مخاوف ضعف الطلب في الصين، على خلفية توسع القيود المرتبطة بسياسة Zero – Covid، وأزمة قطاع العقارات. فضلا عن انخفاض واردات النفط الصينية خلال سبتمبر 2022 بسبب تراجع نشاط مصافي التكرير المستقلة.

ارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بشكل أكبر من المتوقع لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2021، مع استمرار السحب من المخزونات الاستراتيجية التي سجلت أدنى مستوى لها منذ مايو 1984.