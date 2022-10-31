اليوم السابع: الرئيس السيسى يفتتح الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس السيسى يفتتح الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة.. الرئيس يوجه بإطلاق خدمات القمر الصناعى طيبة 1.. المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة المصرية ابدأ.. الصناعة على الطريق الصحيح.

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