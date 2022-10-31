الملتقى الدولي للصناعة يشهد إعلان تصنيع حوامل كابلات كهربائية بمكون محلي 100%

كتب إسلام سعيد

يشهد المعرض والملتقى الدولي للصناعة عرض منتجات صناعة وطنية في قطاعات متخصصة للغاية مثل الصناعات الهندسية والكهربائية وكذلك صناعات بمكون محلي يصل إلي 100% في بعض القطاعات مثل حوامل الكابلات الكهربائية.

وقال معتز جندية مدير التسويق لمجموعة طيبة يونايتد "TU "المنتجة للصناعات الهندسية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد للمصنعين الاهتمام الكبير من الحكومة للصناعة، مشيرا إلي أن الدولة تفتح الطريق أمام الصناعة الوطنية خاصة صناعة المولدات الكهربائية والصناعات المرتبطة.

وأشار في تصريحات خاصة إلي أن الدولة تعمل على دعم صناعات هامة مثل نقل وتوزيع الكهرباء، مشيراً إلي تصنيع أنظمة ارضي وصواعق بمكون محلي 100% وحوامل الكابلات 100% والاضاءات بمكون 80% والمولدات الكهرباء بنسبة 40% ولوحات كهربائية بجهد متوسط ومنخفض 40 % وسكاكين كهرباء بمكون محلي 100% وتم تصنيع 120 ألف سكينة كهرباء ونشرها على مستوى الجمهورية في الشبكة القومية للكهرباء.

وتطرق إلي أن العمل مع مبادرة حياة كريمة وكافة المشروعات التنموية القومية بدعم كبير من الدولة وتفعيلا لقانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.

يركز الملتقي الدولي للصناعة على دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية والتجارية على المستويات الإقليمية: "العربية، الإفريقية، الأورومتوسطية، والدولية"، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مستندةً على ثلاثة أبعاد رئيسية، (البُعد الاستثمارى والاقتصادى، البُعد الاجتماعى وبناء الإنسان، وبُعد الجمهورية الجديدة).

ويستهدف المعرض طرح آفاق النهوض بالصناعة وتوطينها فى ظل التحديات الاقتصادية، وتعزيز الصناعة المستدامة ودعم الابتكار من خلال بيئة محفزة لتطوير الصناعات وتنمية الشراكات المتبادلة، وعرض قوة الصناعة المصرية التى تعد أحد أهم قطاعات الاقتصاد، وطرح المشروعات التنموية المصرية التى تنفذها الدولة منها: (المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، استصلاح الأرضى "مشروع توشكى والدلتا الجديدة"، محطات التحلية، المدن الجديدة)، وغيرها من المشروعات التنموية الكبرى، فضلاً عن جذب استثمارات صناعية جديدة تخدم مجهودات الدولة فى عملية التنمية.