المشدد 5 سنوات لمتهم من عناصر الإخوان و3 سنوات لآخر فى قضية المغارة بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "م.ف" من عناصر الإخوان، بالسجن المشدد 5 سنوات، ومعاقبة المتهم "ف.ح" من عناصر الإخوان، بالسجن المشدد 3 سنوات، كما برأت المتهمين "أ.ح.م" و"م.م"، من عناصر الإخوان من التهمة المنسوبة إليهما، بعد اتهامهم بارتكاب أعمال إرهابية بدائرة قسم ثانى سوهاج، فى القضية المعروفة بقضية "المغارة".

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى ، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية لسنة 2016 بدائرة قسم ثان سوهاج، بعد ورود معلومات إلى ضباط الأمن الوطنى بسوهاج، عن وجود المتهمين فى إحدى المغارات بالجبل الغربى، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.