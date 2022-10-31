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المرور تحرر 16 ألف مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 12:18 م
المرور تحرر 16 ألف مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 64830 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات 16316 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
ونجحت الجهود في ضبط 598 مخالفة السير بدون تراخيص و11 دراجة نارية مخالفة و4 مخالفة موقف عشوائى و10 مخالفة لشروط التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 
 

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