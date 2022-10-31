اللجنة المشرفة على انتخابات نادى قضاة مصر تغلق باب الترشح

كتب إبراهيم قاسم

قررت اللجنة الرئاسية المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر، غلق باب الترشح لانتخابات النادى.

وتضمنت اللجنة الرئاسية المشرفة على الانتخابات، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت - رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، وعضوية المستشارين الدكتور فتحي المصري - النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، وفتحي حنضل - النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، والمستشار يوسف عثمان - رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، والمستشار محسن مبروك - رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، والمستشار محمد شيرين فهمي - رئيس محكمة الاستئناف السابق وأمين عام اللجنة المستشار اشرف عيسى الرئيس بمحكمه استئناف القاهرة.



انتخابات نادي قضاة مصر

وتضمنت قائمة الذين تقدموا للترشح لانتخابات نادى قضاة مصر، المقرر انعقادها الجمعة 23 ديسمبر، عن مقعد المتقاعدين، كلا من المستشارين عبد الستار إمام رئيس بمحكمة الاستئناف الأسبق، و سعد مجاهد رئيس بمحكمة الاستئناف الأسبق ود. عبدالفتاح مراد رئيس بمحكمة الاستئناف الأسبق وجمال القيسوني الرئيس بمحكمة الاستئناف الاسبق.

وعن مقعد رئاسة النادي، كل من المستشارين محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض ومحمد الذهبي رئيس بمحكمة الاستئناف ومصطفى بديـر رئيس بمحكمة الاستئناف.

وعن مقعد المستشارين كلا من المستشارين حازم رسمي نائب بمحكمة الاستئناف و محمد قدری رئيس بمحكمة الاستئناف وحمدي معوض عبد التواب نائب بمحكمة الاستئناف و أبوالحسين فتحى قايد نائب رئيس محكمة النقض، وحازم أبوسديرة مستشار بمحكمة النقض ومحمد صبحى خليفه رئيس بمحكمة الاستئناف وأمير المؤمنين حسن مستشار وأحمد حسن عثمان نائب بمحكمة الاستئناف ومحمد على كمال نائب رئيس محكمة النقض ومحمود مرغني مستشار محكمة النقض وأحمد عبد الراضي ثابت مستشار استئناف و أحمد فتحى رئيس بمحكمة الاستئناف ومحمد عبد الصمد زكي نائب بمحكمة الاستئناف.

وعن مقعد رؤساء المحاكم والقضاة كلا من إبراهيم العيسوى وأحمد سمير الجمال وشادي السيد خليفة ويوسف أسامة فرحات ومحمود محمد زيدان ومحمد بهاء جمال الدين ومحمد محمود فاروق وأحمد الحفني وأحمد الخولى ومحمد سلیمان درویش ومحمد البدرى عبد الفتاح ومحمد صلاح لطفى.

وعن مقعد النيابة العامة كلا من مهند أمين فوده وكريم سعد الزقرد ورامي حسن و محمد عصام عيسى و محمد هاني عبد الجابر وأحمد محرم فؤاد وعمرو عبد الرسول طنطاوی ومحمد أشرف.