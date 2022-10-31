القوى العاملة تعلن أسماء دفعة جديدة لمستحقات عمالة مصرية غادرت الأردن

كتبت ـ آية دعبس

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، استكمالا لما تم تحويله سابقا، عملية تحويل القائمة رقم 100 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 213 عاملا مصريا لدى" المؤسسة" غادروا عمان نهائيا.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الإثنين، إن المستحقات بلغت 268 ألفاً و293 دولار أمريكي، بما يعـادل 6 ملايين و141 ألف جنيه مصري تقريبا.

وجاء في البيان الصحفي، أن حسن شحاتة وزير القوى العاملة تلقى تقريراً من الملحق العمالي طلعت رئيس المكتب العمالي بالأردن، أعلن فيه وبالأسماء عن كافة معلومات هذا "الاستحقاق "، مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg ، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الاسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ،على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .

وأضاف الملحق العمالي، إنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن ، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات، وتضم القائمة الجديدة الأسماء المرفقة مع هذا البيان:



