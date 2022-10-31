اليوم السابع
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القوات الأوكرانية تعلن عن صد "هجوم عنيف" شنته روسيا في منطقة دونيتسك

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 06:00 ص
القوات الأوكرانية تعلن عن صد "هجوم عنيف" شنته روسيا في منطقة دونيتسك القوات الأوكرانية - أرشيفية
وكالات

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أن قوات بلاده صدّت "هجوماً عنيفاً" شنّته القوات الروسية في منطقة دونيتسك بشرق البلاد.

وأوضح أن وحدة عسكرية من مدينة تشوب في غرب أوكرانيا نفذت العملية، دون أن يحدد موقع الاشتباك. وقال زيلينسكي في خطابه المسائي: "لقد أوقفوا اليوم العمليات الهجومية الشرسة التي شنها العدو. وتم صد الهجوم الروسي".

وأضاف الرئيس الأوكراني أن "صندوق التبادل" أعيد ملؤه، مما يعني أسر جنود روس. ودارت أعنف المعارك في دونيتسك حول بلدتي باخموت وأفدييفكا.

 


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