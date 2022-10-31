القبض على هارب من تنفيذ 50 حكما قضائيا في فارسكور بدمياط

دمياط معتز الشربينى

شنت الأجهزة الأمنية بدمياط، بإشراف اللواء حسام الباز مدير الأمن؛ حملة مكبرة لتحقيق الانضباط وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وضبط الخارجين على القانون، وذلك بدائرة مركز شرطة فارسكور، وتم التأكيد على مراعاة البعد الإنسانى وحسن معاملة المواطنين.

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، برئاسة اللواء محمد عنان مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة فارسكور برئاسة الرائد أحمد موسي، رئيس مباحث مركز فارسكور، والنقيب حسن نيازي رئيس وحده تنفيذ الأحكام بمركز فارسكور، من إلقاء القبض على “ خ. ا” هارب من تنفيذ 50 حكما قضائيا ومطلوب جنائيا داخل مركز فارسكور.

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانوينة اللازمة وإحالته للنيابة العامة، يأتى ذلك في إطار الحملات المستمرة التي تشنها مديرية أمن دمياط لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما ملاحقة وضبط المحكوم عليهم والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.