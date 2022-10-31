"القاهرة الإخبارية" تعرض حوارا خاصا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية

تعرض قناة "القاهرة الاخبارية"، حوارا خاصا، بعد قليل فى تمام الساعة الثامنة مساء، بتوقيت القاهرة، مع أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية.

وانطلقت منذ قليل، قناة "القاهرة الإخبارية" والتى تحمل شعار الدقة والصدق فى نقل الإخبار من قلب الحدث والتحليل والعمق فى التناول لكافة الأحداث التى تشهدها كافة دول العالم.

وجاء الإعلان الرسمى للقناة يحمل العديد من الرسائل التى تستهدفها القناة وهى: "هنا ندقق الحقائق قبل تحرير الخبر، هنا البعد الغائب فى تكوين الصور، هنا يتحقق السبق فى ماراثون لا ينتهى.. هنا مرآة الوطن العربى وضميره الحى.. المعنى والدليل.. العمق فى التناول.. الصدق فى التحليل.. هنا نتجاوز الحدود وسط عالم يموج بالأحداث بحثا عن الحقيقة المجردة.. هنا عاصمة الخبر.. هنا القاهرة".

تبث قناة القاهرة الإخبارية على تردد 11747V عمودى، وتستعين بالعديد من الكوادر الشبابية الجديدة وتطلق جيلا جديدا من الإعلاميين فى مواجهة تحديات نقل المعلومات بدقة والحقيقة بحيادية، إلى جانب نخبة من أبرز الإعلاميين منهم عادل حمودة واميمة تمام وجمال عنايت وغيرهم.