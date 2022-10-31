القائم بعمل رئيس جامعة المنوفية الأهلية يتابع جولاته لتفقد سير العمل بالجامعة

تفقد الدكتور عادل مبارك القائم بعمل رئيس جامعة المنوفية الأهلية الموقع العام للجامعة والذى يقع على طريق مصر إسكندرية الزراعى وذلك ضمن جولاته التفقدية المستمرة على مدار الأسبوع لسير العمل بالجامعة الأهلية، لمتابعة العملية التعليمية، وانتظام العمل بالمنشآت والمبانى التى لم يتم تسليمها وجارى الانتهاء من معظم الأعمال والتجهيزات.

كما تفقد مبارك سير العمل بإدارة شئون الطلاب والتأكد من تسليم الطلاب الكارنيهات الخاصة بهم، والإنتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لهم.

وحرص مبارك على لقاء الطلاب واطمأن على تواجدهم بالمدرجات والمعامل وانتظام المحاضرات طبقا للجدول الدراسى فى برنامجى الهندسة والذكاء الاصطناعي.

كان فى استقبال رئيس الجامعة الدكتور أسامه عبد الرؤوف عميد كلية الذكاء الاصطناعى، الدكتور إبراهيم هاشم، الدكتور تامر غانم منسقين البرامج بالكلية.