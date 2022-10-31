العراق: القبض على قيادي داعشي و3 مطلوبين بتهمة الإرهاب

كتب : أحمد جمعة

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، الاثنين، عن إلقاء القبض على القيادي الإرهابي المُكني "أبو حمزة المتويتي"، في تنظيم "داعش" الإرهابي ضمن ما يعرف بولاية كركوك.

وقال اللواء يحيى رسول في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية إن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي نفذ عملية نوعية؛ أسفرت عن إلقاء القبض على القيادي الإرهابيّ، والذي يعد فرد أمني في قاطع الداخل ضمن ما يعرف بولاية كركوك، والذي عمل سابقاً كآمر لكتيبة الاقتحامات لما تُعرف بفرقة الفُرقان بولاية نينوي التابعة لعصابات "داعش" الإرهابية".

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية الاستخبارات العراقية وأمن السليمانية، اليوم الاثنين، القبض على 3 مطلوبين للقضاء بتهمة الإرهاب.

وأفادت الوكالة - في بيان اليوم - أنه استنادا إلى معلومات استخبارية قامت مديرية استخبارات بعملية أمنية، تمكنت خلالها من القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق المادة (1/4) إرهاب.