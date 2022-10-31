العاهل الأردنى يؤكد موقف بلاده الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية

كتب : أحمد جمعة

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أنه لا تراجع عن موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى التنسيق الأردني الفلسطيني الدائم للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وشدد العاهل الأردنى على مواصلة الأردن حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والدفاع عنها بموجب الوصاية الهاشمية.

جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني، الاثنين، عددا من أبناء وبنات مخيم الشهيد عزمي المفتي بمحافظة إربد للاستماع إلى مطالبهم.

ونوه الملك عبدالله الثاني إلى أن الأردن يبذل جهودا كبيرة لتوفير الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، من خلال التنسيق مع مختلف الشركاء الدوليين وعقد الاجتماعات والمؤتمرات الدولية.

وأشار إلى أنه وبرغم الصعوبات المالية التي تمر بها "الأونروا"، إلا أن الأردن استمر بتوفير كل الخدمات الممكنة لأهلنا في المخيمات، ويعمل مع المجتمع الدولي لزيادة المساعدات للوكالة.

وحول رعاية المخيمات في الأردن، لفت الملك عبدالله الثاني إلى توجيهاته الدائمة لتوفير كل الدعم لها من خلال المبادرات الملكية وبالتعاون مع الحكومة، مشيرا إلى أنه ستتم متابعة مطالب وأولويات المخيم مع الجهات المعنية والأونروا.