الصين تطلق الوحدة المعملية الفضائية "منجتيان"

أ.ش.أ

أطلقت الصين، اليوم الاثنين، الوحدة المعملية الفضائية "منجتيان"، وذلك مع اقتراب محطة الفضاء الصينية من الاكتمال.

وأوضحت وكالة الفضاء الصينية- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الصينية- أن الوحدة المعملية الفضائية أُطلقت من مركز (ونتشانج) لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان الجزرية بجنوب البلاد، وذلك على متن صاروخ من طراز (لونج مارش-5 بي واي 4)، مضيفةً أنه تم تزويد الصاروخ الحامل للوحدة المعملية بالوقود الكافي من أجل هذه المهمة.

ومن المقرر أن تبقى المحطة على مدار منخفض يتراوح بين 400 و450 كيلومترًا فوق الأرض، لمدة عشر سنوات على الأقل، مع هدف معلن بالمحافظة على وجود بشري طويل الأمد في الفضاء.