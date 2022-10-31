الصحة اللبنانية تتسلم 13 ألف جرعة لقاح مضاد للكوليرا بدعم من فرنسا

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أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الدكتور فراس الأبيض، عن تسلم 13440 جرعة لقاح مضاد للـ"كوليرا" مقدمة كهدية من إحدى شركات الأدوية بدعم من فرنسا.

وقال الأبيض -في مؤتمر صحفي اليوم- إن ما تلسمه لبنان اليوم هو الدفعة الأولى من اللقاح، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتسلم دفعات أخرى من اللقاحات خلال عشرة أيام بمعدل ستمائة ألف جرعة.

وأضاف أن انتشار وباء "الكوليرا" يشكل تحديًا جديدًا يضاف إلى التحديات التي يواجهها النظام الصحي بلبنان، معتبرا أن الوباء يفتح الباب أيضا لتسليط الضوء على الخلل في البنى التحتية في البلاد، مؤكدا أن سوء عملها يؤثر على قدرة الدولة في مواجهة الأوبئة والأمراض.

واعتبر أن الوباء يدق ناقوس الخطر للمسئولين في قطاعات المياه والقمامة والصرف الصحي للعمل سريعا على سد الثغرات وإعادة العمل في محطات ضخ المياه وتكرير مياه الصرف؛ ليمكن تجاوز هذا الوباء ووأده في مهده قبل أن يتوطّن في لبنان مما يشكل كارثة ليس فقط على القطاع الصحي بل على القطاع الزراعي والسياحي وبالتالي على الاقتصاد ككل.