السيطرة على حريق حظيرة مواشي بالشرقية

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في حظيرة مواشي بناحية كفر الزقازيق البحري بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.

على الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.