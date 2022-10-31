"السياحة" تنسق مع الشركات المنفذة لبرامج الوفود المشاركة بمؤتمر COP 27

كتب محمد أسعد

فى ضوء متابعة الاستعدادات والتجهيزات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27" والذى ستنطلق فعالياته بعد أيام قليلة بمدينة شرم الشيخ، تحرص وزارة السياحة والآثار على المتابعة والتنسيق المستمر وبشكل دورى مع الشركات السياحية التى ستقوم بتنفيذ البرامج السياحية للوفود المشاركة فى المؤتمر.

وعقدت سامية سامى رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، اجتماعاً مع ممثلى هذه الشركات، بحضور ممثلين عن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أكدت خلاله على أهمية الدور المنوط بهذه الشركات وخاصة فى إبراز جودة الخدمات السياحية المقدمة بالمقصد السياحى المصرى وكفاءة أداء الشركات السياحية المصرية، إلى جانب كونها عاملًا هاماً فى نجاح تنفيذ البرامج السياحية للمشاركين فى المؤتمر مما يساهم فى إثراء تجربتهم السياحية أثناء تواجدهم فى مصر.

وقد شهد هذا الاجتماع توقيعا لبروتوكول التعاون مع هذه الشركات السياحية، واستعراض أبرز المزايا التى سيتم تقديمها لهذه الشركات فى إطار هذا البروتوكول مما يكون له دور فى تسهيل أدائها لمهامها باحترافية وكفاءة وفاعلية، حيث سيتم تخصيص مكاتب استعلامات خاصة بها فى كل من مطار شرم الشيخ الدولى والمنطقة الخضراء بمركز المؤتمرات والفنادق التى سيقيم فيها وفود المؤتمر، مما يمكن تلك الشركات من الترويج للبرامج السياحية والرحلات الاختيارية وبيعها.

كما تم الإشارة إلى أنه وفقاً لهذا البروتوكول الموقع هناك التزامات واجبة على تلك الشركات لتنفيذ البرامج السياحية والرحلات الاختيارية بما يضمن أعلى جودة ممكنة وبما يليق بسمعة المقصد السياحى المصرى ومكانة مصر السياحية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق رابط إلكترونى لحجز البرامج السياحية المخصصة للمؤتمر على الموقع الإلكترونى الرسمى للمؤتمر والتطبيق المحمول للمؤتمر حتى يتسنى تقديم خدمات مميزة للمشاركين.

كما أنه جارى العمل على الترويج لتلك البرامج السياحية على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى Experience Egypt.

وخلال الاجتماع، أوضحت سامية سامى أنه فى إطار الدور الرقابى للوزارة وبما يضمن الحفاظ على سمعة المقصد السياحى المصرى، سيتم ايفاد لجان من الوزارة لمتابعة أعمال هذه الشركات السياحية خلال فترة فعاليات المؤتمر وتقييم أداء تنفيذها للبرامج السياحية والرحلات الاختيارية، بجانب استقصاء اراء المشاركون وانطباعاتهم عن تلك البرامج والرحلات الاختيارية والتى سوف ينقلوها لأصدقائهم وعائلاتهم عقب عودتهم لبلادهم.

كما تم التأكيد على التعامل مع مراكز الغوص الحاصلة على شهادة الزعانف الخضراء (Green Fins) لضمان تطبيق معايير السياحة المستدامة بها.

جدير بالذكر أن اختيار تلك الشركات جاء وفقاً لمعايير دقيقة قامت بوضعها وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة حيث تم اختيار تلك الشركات من بين أفضل الشركات السياحية المنفذة للبرامج السياحية فى مصر، وفقاً لمعايير محددة من حيث حجم أعمال كل شركة فى مصر، ووجود فروع لها فى شرم الشيخ، والتى لم يُطبق عليها أيه عقوبات أو مخالفات، وأن تكون جالبة لأكبر أعداد من السياحة الوافدة بالإضافة إلى أن يكون لديها أعداد من المركبات السياحية اللائقة، وذلك لضمان تنفيذ البرامج السياحية بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر السياحية.