السعودية واليمن تعزيان الهند فى ضحايا انهيار الجسر المعلق

أعربت السعودية عن خالص تعازيها للهند جراء الانهيار المؤسف للجسر المعلق في ولاية جوجارت غربي الهند والذي تسبب في وقوع عدد من الضحايا وإصابة آخرين .
وذكر بيان لوزارة الخارجية السعودية، أوردته قناة (الاخبارية) اليوم الإثنين، أن المملكة تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين .
كما أعربت اليمن عن خالص تعازيها للهند جراء حادث انهيار الجسر المعلق في ولاية غوجرات.
وقدمت الخارجية اليمنية - في بيان اليوم تعازي ومواساة اليمن لحكومة وشعب الهند، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
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