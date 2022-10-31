السجن 5 سنوات لعاطلين تسببا في عاهة مستديمة بالجمجمة لسائق بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدي، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب، بالسجن 5 سنوات لكل من "ع.م.ز" و "ش.ز.م"، لاتهامهما بالضرب، والتسبب في عاهة مستديمة للمجني عليه "ح.ا.ع".
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 7398 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بقيام المتهمين بالتعدي على المجني عليه بدائرة القسم.
كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، بأنه حال سير المجني عليه "ح.ا.ع" سائق بالطريق العام، فؤجئ بالمتهمين "ع.م.ز" عاطل، و"ش.ز.م" عاطل، بالتعدي بالضرب علي المجني عليه، حيث قام المتهم الأول بضربة باله حادة قطعة حديد علي راسة من الناحية اليمنى، ثم قام المتهم الثاني بضربة بشومة علي ظهره مما تسبب باصابة المجني عليه بعاهة مستديمة بنسبة 10% بالجمجمة ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالت المتهمين الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين .
السجن 5 سنوات لعاطلين تسببا في عاهة مستديمة بالجمجمة لسائق بالإسكندريةالإثنين، 31 أكتوبر 2022 01:50 م
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدي، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب، بالسجن 5 سنوات لكل من "ع.م.ز" و "ش.ز.م"، لاتهامهما بالضرب، والتسبب في عاهة مستديمة للمجني عليه "ح.ا.ع".
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