السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "ع.م.ع" 24 سنة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بإحراز سلاح ناري "بندقية آلية" وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2021 بدائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز عن إحراز المتهم سلاح ناري بندقية آلية وذخيرة بدون ترخيص وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وبتفتيش مسكن المتهم عثر بداخله على بندقية آلية وعدد 12 طلقة ذخيرة وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.





