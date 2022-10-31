الرى: 400 محطة رصد لمراقبة مناسيب ونوعية المياه بالترع والمصارف والمحطات

كتبت ــ أسماء نصار

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية و الري ، تقريراً من المهندس محمود عبد المنعم رئيس قطاع الرصد والاتصالات والمعلومات، يستعرض أنشطة القطاع والإدارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات "التليمترى".

وصرح سويلم، أن الوزارة تعمل على الاستفادة من التطور التكنولوجي السريع وتطويعه في خدمة أعمال الوزارة بالشكل الذى يمكنها من أداء مهامها فى إدارة المنظومة المائية على الوجه الأمثل، مضيفاً أنه يتم استخدام أحدث تكنولوجيا الاتصالات ونقل المعلومات في قياس منسوب المياه عن بعد من خلال منظومة الرصد الآلى "التليمتري" والتى تسمح بتدفق البيانات من 400 محطة رصد تُستخدم في مراقبة مناسيب ونوعية المياه بشبكات الترع والمصارف ومحطات الرفع، وتنتشر عبر النقاط الحاكمة والفاصلة على امتداد شبكتي الري والصرف على مستوى الجمهورية، مضيفاً أن هذه المحطات تعمل باستخدام الطاقة الشمسية بما يضمن استدامة تشغيلها على مدار اليوم.

وأضاف أن هذه الشبكات تحقق سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة، وتُمكّن متخذى القرار بالوزارة على كافة المستويات من اتخاذ ما يلزم من قرارات فورية لتحقيق الإدارة المثلى للمياه، والوفاء بكافة الاحتياجات المائية للقطاعات المختلفة بالدولة، حيث كان لهذه المنظومة أثر بالغ في متابعة وضبط عملية إدارة المياه خاصة فى موسم الأمطار وفترة أقصى الاحتياجات والتعامل الفورى مع أى طوارئ فى شبكة الرى.

وتم تنفيذ أعمال التركيب والتشغيل بالمواقع ذاتياً بأيدى مهندسى وفنيى الوزارة، بالإضافة للقيام بصيانة المنظومة والمرور الدورى على المواقع لضمان سلامتها وانتظام تشغيلها.

كما تم تنفيذ شبكة مراقبة ورصد لحظى لنوعية المياه بما يحقق المتابعة الدورية والإنذار المبكر من خلال توفير وحدة متنقلة لقياس عناصر نوعية المياه لعدد من النقاط التي يحددها متخذى القرار.

جدير بالذكر، أن قطاع الرصد والاتصالات والمعلومات يقوم بتقديم الدعم الفنى اللازم لمختلف مصالح وهيئات وأجهزة الوزارة، وتوفير التدريب اللازم من خلال عقد برنامج تدريب سنوى موجه للمهندسين والفنيين بجهات الوزارة المعنية بهدف خلق كوادر فنية بكل جهة لتشغيل منظومة المراقبة والرصد وتنفيذ التوسعات المستقبلية فى المنظومة.

كما تم بواسطة مهندسي الإدارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات بالوزارة تنفيذ منظومة للمراقبة وأعمال تطوير البرمجيات ، وذلك فى ظل إمتلاك الوزارة للبنية التحتية لمنظومات المراقبة من أجهزة ومعدات وشبكات إتصالات ومراكز مراقبة بالإضافة للكوادر البشرية المدربة على أعمال إنشاء وتشغيل وصيانة مثل تلك الأنظمة.

كما يجرى إنشاء مركز بيانات متكامل بالإدارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات يتم خلاله تجميع كافة بيانات الموارد المائية من كافة جهات الوزارة المعنية ، وربط كافة أنظمة الرصد اللحظى الحالية والمستقبلية ، مع توفير الكوادر المتخصصة لإدارة مركز البيانات المتكامل وإصدار تقارير دورية تربط وتجمع البيانات ذات الصلة بشكل يتناسب مع إحتياجات متخذى القرار بالوزارة على كافة المستويات.