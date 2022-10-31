الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد سامح خيري صبحي خيري للتعزية في وفاة العقيد طيار خالد علي محمد خليل المنير، والعميد عادل الشاذلي، للتعزية في وفاة السيدة جيهان حبيب عبد الرؤوف.. وإبلاغ أسرتيهما خالص العزاء والمواساة.