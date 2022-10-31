اليوم السابع
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الإثنين، 31 أكتوبر 2022 01:38 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 01:00 م
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ.ش.أ

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد سامح خيري صبحي خيري للتعزية في وفاة العقيد طيار خالد علي محمد خليل المنير، والعميد عادل الشاذلي، للتعزية في وفاة السيدة جيهان حبيب عبد الرؤوف.. وإبلاغ أسرتيهما خالص العزاء والمواساة.

 


الرئيس عبد الفتاح السيسي

العقيد طيار خالد علي محمد خليل المنير

الرئيس السيسى

السيدة جيهان حبيب عبد الرؤوف



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