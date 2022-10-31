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الرئيس السيسي يفتتح خدمات القمر الصناعى للاتصالات "طيبة 1"

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 10:55 ص
الرئيس السيسي يفتتح خدمات القمر الصناعى للاتصالات "طيبة 1" افتتاح خدمات القمر الصناعى للاتصالات "طيبة 1"
إبراهيم حسان

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بافتتاح وإطلاق خدمات القمر الصناعي المصري للاتصالات "طبية 1" من أحد مركزى الإدارة والتحكم، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

جاء ذلك على هامش افتتاح مركز التحكم المركزى للشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم.

ويعد مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، إنجازا تاريخيا ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، بما تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة فى مجالات التأمين المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.


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