اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أكتوبر 2022 10:27 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 09:47 ص
الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر افتتاح وانطلاق الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم.

ويعد مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، إنجاز تاريخي ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، بما تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة فى مجالات التأمين المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة

الشبكة الوطنية للطوارئ

الشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة

الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة

السيسي

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

اخبار الرئيس السيسي

شبكة الطوارئ الموحدة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة