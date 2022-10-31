الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

كتب محمد عبد العظيم

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر افتتاح وانطلاق الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم.

ويعد مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، إنجاز تاريخي ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، بما تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة فى مجالات التأمين المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.