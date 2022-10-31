الرئيس السيسي: الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة حلم من سنين وحققناه

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تنفيذ الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتطورة كان حلما، متابعا: "كان حلم من سنين طويلة فاتت.. والحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نخلصه تقريبا"
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مركز التحكم الرئيسي للشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة العامة في المقطم: "فى كل المشروعات اللى زى كده.. للناس اللي بيسمعونا ويشوفنا.. إيه اللي ممكن تقدمه الشبكة دي للدولة المصرية مثل تطوير الأداء وحوكمة البيانات وسلامة الإجراءات.. في الإعلام مهم نشرح ونفهم الناس أكثر".
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